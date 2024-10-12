 
السبت 2024-10-12 12:05 م
 

مذنب يظهر في سماء العالم العربي بذيل طوله 29 مليون كيلومتر

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   مذنب يزور سماء الأرض مرة كل 80 ألف عام، وآخر ظهور له كان في العصر الذي عاش فيه إنسان Neanderthals البدائي قبل 800 قرن، سيزور الأرض ويظهر بدءا من اليوم السبت حتى 30 أكتوبر الجاري كواحد من ألمع المذنبات في سماء العالم العربي ونصف الكرة الشمالي.اضافة اعلان


المذنب الذي اكتشفه مرصد Tsuchinshan الصيني، بالتعاون في يناير العام الماضي مع "نظام تأثير الكويكبات على الأرض" أو ATLAS التابع في جنوب إفريقيا لوكالة NASA الأميركية، معروف لعلماء الفلك باسم C/2023 A3 وبلقب "مذنب القرن" أيضا، وهو كرة من صخور وجليد وغبار، وسيقترب من الأرض ليصبح اليوم عند مسافة 70 مليونا من الكيلومترات، ثم يتقلص بريقه تدريجيا إلى أن يختفي في جوف الكون، ليعود ويزور الأرض بعد 80 ألف عام.

ويمكن رؤية المذنب بالعين المجردة في سماء السعودية والعالم العربي بشرط أن يكون الأفق الشرقي مكشوفا بالكامل والسماء صافية، وفقا لما ورد بتقرير نشرته "العربية.نت" في 29 سبتمبر الماضي، وفيه ورد أيضا أن المذنبات يمكن أن تكون متقلبة ويصعب التنبؤ بها، لذلك يفضل استخدام المنظار أو تلسكوب صغير لتعزيز الرؤية.

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