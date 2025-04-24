مذيعة تركية تثير تعاطف الجمهور بتماسكها في أثناء الزلزال- فيديو

وظهرت المذيعة في لقطات متداولة وهي تحاول التماسك ورفع يدها لتهدئة نفسها، بينما بدأت المعدات من حولها بالاهتزاز داخل الاستوديو.
وقالت المذيعة لأحد المنتجين "هل يمكنك الوصول إلى والدتي والاتصال بها؟"، ما أثار تعاطفا واسعًا بين الجمهور.
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