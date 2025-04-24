الخميس 2025-04-24 11:24 ص
 

مذيعة تركية تثير تعاطف الجمهور بتماسكها في أثناء الزلزال- فيديو

فافل
ميلتم بوزبي أوغلو
 
الخميس، 24-04-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   في لحظة استثنائية، واصلت مذيعة قناة CNN Türk، ميلتم بوزبي أوغلو، تقديم نشرة الأخبار مباشرة على الهواء رغم وقوع زلزال عنيف هزّ مدينة إسطنبول بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ظهر الأربعاء 23 أبريل.

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وظهرت المذيعة في لقطات متداولة وهي تحاول التماسك ورفع يدها لتهدئة نفسها، بينما بدأت المعدات من حولها بالاهتزاز داخل الاستوديو.


وقالت المذيعة لأحد المنتجين "هل يمكنك الوصول إلى والدتي والاتصال بها؟"، ما أثار تعاطفا واسعًا  بين الجمهور.

 

 

أرم نيوز 

 
gnews

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