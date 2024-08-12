مذيع "تيك توك" أكثر الوظائف شعبية في بريطانيا

وأفادت الدراسة التي أجراها موقع التوظيف سي.بي لايبريري بأن الإعلانات عن وظائف مسؤول إدارة البيانات كانت الأكثر بحثًا عنها من جانب الباحثين عن وظيفة.
كما كانت وظيفة مؤدي شخصية تاريخية في مدينة ترفيهية وموجه قطارات من بين الأكثر شعبية.
وجذبت وظيفة مذيع على منصة تيك توك الكثير من اهتمام الباحثين عن وظيفة، حيث تزايد اهتمام العلامات التجارية والشركات الكبرى بالبحث عن وجوه للترويج لها ولمنتجاتها على المنصة. وقال لي بيجينز الرئيس التنفيذي لموقع سي.في لايبرري: «الحلم بالعمل كطبيب أو معلم أو طبيب بيطري، الوظائف الأكثر شعبية في 2024 تشمل العمل في مدن ترفيهية، وعلى منصة تيك توك، وعلى القطارات».
وأضاف: «إن البريطانيين يحرصون أيضًا على أن يكونوا مختلفين، حيث زاد الإقبال على وظائف مراكز اتصالات الطوارئ ووظائف الاستدامة الاجتماعية».
وأردف: «بالنسبة لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التميز، فإن خلق بيئة عمل ممتعة وداعمة ووجود مهمة واضحة للشركة سيساعدهم في اجتياز اختبار الشعبية مع المرشحين للوظائف».
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