الثلاثاء 2025-05-06 02:48 م
 

مرتضى منصور أمام القضاء مرة أخرى .. تعرف على السبب

رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضي منصور
رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضي منصور
 
الثلاثاء، 06-05-2025 12:59 م
الوكيل الإخباري-   قررت النيابة العامة في مصر إحالة رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضي منصور، إلى محكمة الجنح المختصة، في واقعة اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.اضافة اعلان


ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة، لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران التي اعتبرها إساءة له وزوجته.

وكان المخرج خالد يوسف، تقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اتهمه بالسب والقذف والتشهير، بشأن التصريحات المثيرة للجدل في محاكمة المخرج عمر زهران بواقعة سرقة المجوهرات كونه أحد فريق الدفاع الموكل عن الأخير بالقضية، التي انتهت بإدانة المخرج بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ ثم خففت محكمة الاستئناف العقوبة إلى عاما واحد.

روسيا اليوم
 
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