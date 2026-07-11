مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى حسام حسن بسبب موقفه من فلسطين

10:47 م

الوكيل الإخباري- وجّه رئيس نادي الزمالك المصري السابق، مرتضى منصور، رسالة دعم قوية إلى المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، مشيدًا بأدائه مع "الفراعنة" في كأس العالم، وموقفه الداعم للقضية الفلسطينية. اضافة اعلان





وقال مرتضى منصور، في مقطع فيديو خلال تواجده في إحدى المناسبات بحضور إعلامي واسع، إن موقف حسام حسن يعبر عن وجدان المصريين، مضيفًا: "موقف المصريين كلهم محترم، فلسطين قضيتنا، والله لو كنا طلعنا من الدور الأول في كأس العالم أو لو كنا اتغلبنا من طوب الأرض، مقابل أننا نقول للعالم كله إن فيه شعبًا يُباد، فهذا يكفي".



وأضاف: "كل ما فعله حسام حسن كلاعب شيء، وما فعله من أجل فلسطين شيء آخر، كلنا كمصريين وكعرب خلفك، مصر قلب الأمة العربية، ومع احترامي لكل دول العالم، أعظم شعب في التاريخ هو الشعب المصري".



وجاءت تصريحات رئيس الزمالك السابق بعد الأداء الذي قدمه المنتخب المصري في مونديال 2026، حيث نجح "الفراعنة"، بقيادة حسام حسن، في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم، قبل أن يودعوا البطولة بالخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني.



وكان حسام حسن قد تصدر المشهد خلال البطولة بعدما رفع علم فلسطين عقب فوز منتخب مصر على أستراليا في دور الـ32، وهو الانتصار الذي منح "الفراعنة" بطاقة التأهل التاريخية إلى دور الـ16.



وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، عبّر المدير الفني لمنتخب مصر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما يتعرض له المدنيون يمثل مأساة إنسانية، وأهدى الفوز إلى الشعبين المصري والفلسطيني، مشددًا على أن "الإنسانية قبل كل شيء".



وأثارت تلك اللقطة وتصريحات حسام حسن تفاعلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية العربية، في مقابل انتقادات إسرائيلية، بينما لم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتخاذ أي إجراءات بحق المدير الفني للمنتخب المصري، إذ لا تحظر لوائح الاتحاد رفع علم فلسطين، باعتبار فلسطين عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويأتي دعم مرتضى منصور امتدادًا لموجة واسعة من الإشادات التي حظي بها حسام حسن داخل مصر والعالم العربي، سواء بسبب الإنجاز التاريخي الذي حققه مع المنتخب الوطني في كأس العالم، أو بسبب موقفه الإنساني الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام خلال البطولة.





