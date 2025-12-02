مركبة الفضاء الصينية شنتشو-20 تعود إلى الأرض بلا طاقم

الوكيل الإخباري- أعلن تلفزيون الصين المركزي أن السلطات قررت إعادة المركبة الفضائية شنتشو-20 إلى الأرض دون طاقم، لتمكين الخبراء من تقييم الأضرار التي لحقت بها، بعد اكتشاف صدع في نافذة كبسولة العودة قبيل موعد الإقلاع. وتعد هذه أول مرة تُعلن فيها الصين عدم صلاحية مركبة مأهولة أثناء المهمة.

وكان من المقرر أن تعود شنتشو-20 في 5 نوفمبر بعد إقامة استمرت ستة أشهر في محطة تيانقونغ، إلا أن الخلل المفاجئ أجبر الطاقم على العودة بمركبة أخرى بعد تسعة أيام، تاركين المحطة مؤقتًا دون مركبة جاهزة للطيران.



وفي 25 نوفمبر، نفذت الصين أول عملية إطلاق طارئة لمعالجة الموقف، بينما بقي مصير شنتشو-20 مجهولًا حتى الإعلان عن إعادتها. وأوضح المتحدث باسم وكالة الفضاء المأهولة أن المركبة ستوفر "أدق البيانات التجريبية" خلال رحلة الهبوط، دون ذكر تفاصيل إضافية.