مركبة الفضاء الصينية شنتشو-20 تعود إلى الأرض بلا طاقم

وكان من المقرر أن تعود شنتشو-20 في 5 نوفمبر بعد إقامة استمرت ستة أشهر في محطة تيانقونغ، إلا أن الخلل المفاجئ أجبر الطاقم على العودة بمركبة أخرى بعد تسعة أيام، تاركين المحطة مؤقتًا دون مركبة جاهزة للطيران.
وفي 25 نوفمبر، نفذت الصين أول عملية إطلاق طارئة لمعالجة الموقف، بينما بقي مصير شنتشو-20 مجهولًا حتى الإعلان عن إعادتها. وأوضح المتحدث باسم وكالة الفضاء المأهولة أن المركبة ستوفر "أدق البيانات التجريبية" خلال رحلة الهبوط، دون ذكر تفاصيل إضافية.
