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مركبة الفضاء "ستارشيب" تنطلق في خامس رحلة تجريبية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-   من المقرر أن تنطلق مركبة الفضاء غير المأهولة "ستارشيب"، أكبر نظام صاروخي على الإطلاق، من محطة "سبيس إكس" في تكساس، اليوم الأحد، في خامس رحلة تجريبية.

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وصُممت المركبة الفضائية، المكونة من الصاروخ المعزز سوبر هيفي بطول حوالي 70 مترًا ومرحلة علوية بطول حوالي 50 مترًا، تعرف أيضًا بـ "ستارشيب"، لتمكين البعثات المأهولة إلى القمر والمريخ.


قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إن الشركة تعتزم إطلاق نحو 5 مركبات فضائية غير مأهولة من طراز ستارشيب إلى المريخ في غضون عامين. وقد طُور النظام بطريقة تسمح بإعادة استخدام المركبة والصاروخ بعد العودة إلى الأرض، ومن المتوقع أن تتمكن ستارشيب، التي يبلغ طولها إجمالاً 120 مترًا، من نقل ما يزيد عن 100 طن من البضائع في المستقبل.


ومع ذلك، تزامن تطويرها مع عدد من الحوادث المؤسفة. وخلال أول اختبار في أبريل (نيسان) الماضي، انفجر النظام الصاروخي بأكمله بعد دقائق فقط. وفي اختبار ثانٍ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انفصلت المرحلتان الصاروخيتان واستمرت المرحلة العليا في الطيران، لكنهما انفجرتا بعد وقت قصير بشكل منفصل.


وفي مارس (آذار) الماضي، انطلق الصاروخ بنجاح إلى الفضاء في رحلته التجريبية الثالثة غير المأهولة، لكنه دُمر بعد ذلك أثناء عودته إلى الأرض، بينما شهد الاختبار الرابع في يونيو (حزيران) الماضي هبوطًا ناجحًا للمركبة رغم بعض المشاكل.

 

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