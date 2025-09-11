الخميس 2025-09-11 01:48 ص
 

مركبة فضاء أمريكية تعثر على أقوى الأدلة لاحتمال وجود حياة قديمة على المريخ

الوكيل الإخباري-   قال علماء إن مركبة الفضاء "بيرسيفرانس" التابعة لوكالة ناسا، كشفت عن صخور في قناة نهر جافة قد تتضمن علامات محتملة على وجود كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة في الزمن الغابر.اضافة اعلان


وأكد العلماء على الحاجة إلى إجراء تحليل معمق للعينات التي جمعتها "بيرسيفرانس" الموجودة على المريخ ويفضل أن يكون هذا في مختبرات على الأرض، قبل التوصل إلى أي استنتاجات.

وعلى الرغم من اعترافها بأن التحليل الأخير "ليس بالتأكيد الجواب النهائي"، قالت نيكي فوكس رئيسة بعثة العلوم بوكالة ناسا، إن هذا التحليل هو "الأقرب الذي وصلنا إليه فعليا نحو اكتشاف حياة قديمة على كوكب المريخ".

وتجوب مركبة الفضاء "بيرسيفرانس" المريخ منذ 2021 ولا يمكنها اكتشاف الحياة بشكل مباشر، سواء في الماضي أو الحاضر.

وبدلا من ذلك، تحمل مثقابا لاختراق صخور وأنابيب لتخزين العينات المجمعة من الأماكن التي يعتقد أنها الأنسب لاستضافة الحياة قبل مليارات السنين.

ويجري تجهيز العينات لنقلها إلى الأرض في خطة طموحة متوقفة مؤقتا حيث تبحث وكالة ناسا الآن عن خيارات أرخص وأسرع.

روسيا اليوم
 
 
