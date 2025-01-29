مركز الفلك الدولي يعلن موعد أول أيام شهر شعبان فلكيا

وأضاف عودة أنه في الدول التي سيكون يوم التاسع والعشرين من شهر رجب فيها يوم الخميس 30 يناير، مثل أفغانستان، باكستان، إيران، بنغلادش، المغرب، موريتانيا، الكاميرون وألبانيا، من المتوقع أن يتمكن سكان هذه الدول من رؤية هلال شهر شعبان بالعين المجردة، مما يعني أن أول أيام شهر شعبان سيكون في هذه الدول أيضاً يوم الجمعة 31 يناير 2025.
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