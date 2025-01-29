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مركز الفلك الدولي يعلن موعد أول أيام شهر شعبان فلكيا

غت
تعبيرية
الأربعاء، 29-01-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-  أعلن مركز الفلك الدولي أن أول أيام شهر شعبان للعام 1446 هـ سيكون يوم الجمعة 31 يناير 2025، وذلك وفقاً للتحديد الفلكي للهلال. وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز، في بيان له أن يوم الأربعاء 29 يناير 2025 يوافق اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب في العديد من الدول الإسلامية، إلا أنه سيكون من المستحيل رؤية هلال شهر شعبان في جميع أنحاء العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس.

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وأضاف عودة أنه في الدول التي سيكون يوم التاسع والعشرين من شهر رجب فيها يوم الخميس 30 يناير، مثل أفغانستان، باكستان، إيران، بنغلادش، المغرب، موريتانيا، الكاميرون وألبانيا، من المتوقع أن يتمكن سكان هذه الدول من رؤية هلال شهر شعبان بالعين المجردة، مما يعني أن أول أيام شهر شعبان سيكون في هذه الدول أيضاً يوم الجمعة 31 يناير 2025.

 

المشهد اليمني 

 
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