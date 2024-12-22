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"مروع".. أمريكي يقتل ابنه الرضيع بطريقة غريبة

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تعبيرية
الأحد، 22-12-2024 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   قالت السلطات في شمالي ولاية كاليفورنيا الأميركية، إنها ألقت القبض على رجل يشتبه في قيامه بقطع رأس ابنه البالغ من العمر عاما واحدا.

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وذكرت إدارة شرطة مقاطعة ساكرامنتو في بيان، أن نواب مفوض الشرطة استجابوا لبلاغ عن اضطراب عائلي في وقت مبكر من صباح السبت، حيث وجدوا امرأة خارج المنزل أبلغتهم أن زوجها، أندريه ديمسكي، البالغ من العمر 28 عاما، اعتدى عليها وعلى والدتها.

 

وقام النواب باقتحام المنزل في مقاطعة ساكرامنتو بعد علمهم بوجود ديمسكي داخل المنزل مع الطفل. وعند اعتقاله، عثروا على "رأس طفل مقطوع" في غرفة النوم.

وقال المحققون إن ديمسكي استخدم سكينا لقطع رأس ابنه بعد مغادرة زوجته ووالدتها المنزل، وفقا للبيان.

وتم احتجازه بدون إمكانية الإفراج بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل. 

 

لبنان 24

 

 
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