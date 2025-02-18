مزاعم تكشف السبب الحقيقي وراء تدهور زواج تشارلز وديانا

تأتي هذه المعلومات ضمن كتاب جديد للمؤلف الملكي توم كوين، بعنوان "نعم سيدتي: الحياة السرية للخدم الملكيين". ومن المقرر صدوره الشهر المقبل، حيث يستعرض شهادات خدم العائلة المالكة عبر السنين.
ومن بين هؤلاء، تحدث خبير في الصيد والأسماك، لم يُذكر اسمه، عن كراهية الأميرة ديانا لقصر بالمورال، حيث شعرت بالملل من الأنشطة الريفية التقليدية.
ورغم نشأتها في بيئة طبيعية وانتمائها لعائلة تهوى الصيد، لم تكن ديانا مولعة بالرياضات الريفية، مما شكّل صدمة للأمير تشارلز، الذي كان صيادًا شغوفًا، خاصة برياضة صيد الثعالب.
وبحسب التقليد الملكي، كان تشارلز يقوم، بعد أول عملية صيد له، بتلطيخ جسده بدماء أول ثعلب أو غزال يصطاده، وهو أمر لم تتفاعل معه ديانا بحماس، ما تسبب في توتر مبكر بينهما.
وقال المصدر الملكي: "أعتقد أن هذه كانت بداية التدهور في زواجهما، بغض النظر عن الأقاويل حول وجود امرأة أخرى!".
وخلال إحدى النزهات، حاولت الأميرة التخفيف من مللها بتعليقات طريفة، حيث قالت لتشارلز أثناء مراقبتها الصيادين: "عزيزي، ألن يكون من الأسهل استخدام شبكة فقط؟".
واستمرت الاختلافات بين الزوجين طوال زواجهما. ورغم أن ديانا وصفت شهر العسل بأنه "نجاح هائل" في رسائلها إلى مدبرة منزل عائلتها السابقة، أكدت الكاتبة الملكية بيني جونور أن الفجوة بينهما كانت واضحة منذ البداية.
فبينما كان تشارلز يفضل القراءة والرسم وكتابة رسائل الشكر، كانت ديانا تتوق إلى المحادثة والتفاعل الاجتماعي. وفي إحدى المناسبات، عندما كان تشارلز يرسم على سطح شرفته، غادر للحظات ليعود ويجد أن ديانا دمرت لوحته وجميع أدواته تعبيرًا عن استيائها من انشغاله عنها.
وكشفت السيرة الذاتية الملكية، التي كتبها روبرت جوبسون عام 2018، أن الأمير تشارلز كان مترددًا بشأن زواجه من ديانا، لكنه شعر بأنه لا يستطيع التراجع، لأن فسخ الخطوبة كان سيُعتبر كارثيًا.
وبعد سنوات، عبّر لأصدقائه عن إحباطه قائلًا: "أردت بشدة التراجع عن الزواج في عام 1981، عندما أدركت خلال الخطوبة مدى صعوبة استمرار علاقتنا".
كما يتناول كتاب توم كوين جانبًا آخر من شخصية تشارلز، حيث يوصف بأنه سريع الغضب عندما لا تُنفذ طلباته بدقة.
ووفقًا لأحد الخدم الملكيين، كان الأمير يفقد أعصابه إذا لم يقدم له "فنجان الشاي المثالي"، أو إذا لم يُوضع معجون أسنانه على الفرشاة بالطريقة التي يفضلها.
وقال المصدر: "يعامل تشارلز وكاميلا موظفيهما بلطف، لكنهما يظلان بعيدين عنهم. وعلى الرغم من أن نوبات غضبه قصيرة، فإنه يندم عليها بسرعة".
يسلط الكتاب الجديد الضوء على تفاصيل غير معروفة من الحياة داخل القصر الملكي، ويقدم نظرة أعمق إلى العلاقة المعقدة بين تشارلز وديانا، التي بدت محكومة بالفشل منذ بدايتها.
روسيا اليوم
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