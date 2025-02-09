مسؤول مصري ذهب لافتتاح مستشفى فسقط به المصعد

وقع الحادث عندما سقط المصعد عن مستواه الطبيعي بنحو نصف متر بسبب الحمولة الزائدة. ورغم الحادث، تم إخراج المحافظ والمرافقين دون إصابات.
وكان المحافظ قد استقل المصعد بعد افتتاح قاعتي حضانات للأطفال المبتسرين التي تضم 8 حضانات في إطار تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة. وعندما كان المصعد ينزل بهم إلى الطابق الأرضي، توقف فجأة وسقط في البدروم، حيث تبعد المسافة عن الباب أكثر من 30 سم.
تم استدعاء فريق الطوارئ في المستشفى لفتح الباب، وتم إخراجهم بعد حوالي 30 دقيقة من الحبس داخل المصعد، وغادروا المستشفى دون أن يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
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