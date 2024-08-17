مستغلاً نوم الأم.. عراقي يرتكب جريمة مروعة بحق ابنه الرضيع

الوكيل الإخباري- تعرض طفل عراقي يبلغ من العمر سنتين لهجوم بشع من والده في محافظة كركوك، أسفر عن كسر في الجمجمة ونزيف في الرئتين.



وفي التفاصيل، فقد استغل الأب نوم الأم وانقضّ على ابنه بـ 15 طعنة في الرأس والصدر، ثم لاذ بالفرار إلى مكان مجهول، وفقاً لموقع العراق 24.



تم نقل الطفل إلى المستشفى الجمهوري في كركوك لتلقي العلاج اللازم، وما زال يرقد في المستشفى تحت المراقبة.



من جهته، أكد مدير المستشفى الجمهوري أنه على الرغم من شدة الإصابات التي تباينت بين نزيف في الرئتين وكسر في الجمجمة، إلا أن حالة الطفل مستقرة الآن ويتلقى العلاج اللازم، ويتابعه فريق طبي في المستشفى حتى يعود إلى حالته الطبيعية.



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