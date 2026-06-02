الثلاثاء 2026-06-02 11:40 ص

مسلح يقتل 6 من عائلته بولاية أيوا الأميركية قبل أن ينتحر

وأشارت إدارة شرطة موسكاتين في بيان إلى أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار "تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي". وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق ف
ارشيفية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الشرطة إن مسلحا قتل ستة من أفراد عائلته قبل أن ينتحر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار في مدينة موسكاتين الواقعة شرقي ولاية أيوا الأميركية.

اضافة اعلان

 

وأشارت إدارة شرطة موسكاتين في بيان إلى أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار "تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي".

وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق في بلاغات عن إطلاق نار.

وعلى الرغم من أن المشتبه به كان قد فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، فقد تسنى التعرف عليه سريعا، وهو رايان ويليس ماكفارلاند (52 عاما)، من سكان موسكاتين.

وقال قائد الشرطة أنتوني كيس في مؤتمر صحف أن المسلح عثر عليه على ممشى الواجهة النهرية للمدينة بالقرب من جسر للمشاة.

وأفادت الشرطة بأنه انتحر في أثناء حديث الضباط معه.

وبعد ورود معلومات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين، عثرت الشرطة على جثتي رجلين آخرين يعتقد أن ماكفارلاند أطلق النار عليهما- أحدهما في منزل مجاور والآخر في محل تجاري.

وعبر كيس عن اعتقاده بأن جميع الضحايا من أفراد عائلة المسلح. ولم تكشف الشرطة عن هوياتهم. وأفادت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة (إيه.بي.سي) بأن اثنين على الأقل من الضحايا كانا طفلين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

لل

فن ومشاهير تحديد موعد ومكان تشييع جنازة سهام جلال

النزاهة تُطلق حملةًً تعريفيّةًً باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة

أخبار محلية النزاهة تُطلق حملةًً تعريفيّةًً باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة

تعبيرية

المرأة والجمال مرطبات شفاه تحمي من الشمس وترطّب بعمق

ل

عربي ودولي عمدة نيويورك يلغي مواعيد نوم الأطفال مؤقتا

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صحتك عمرك" في العقبة لتشجيع الإقلاع عن التدخين

أخبار محلية إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صحتك عمرك" في العقبة لتشجيع الإقلاع عن التدخين

كلمة على جهاز بلوتوث تعيد طائرة أمريكية أدراجها في منتصف الرحلة

منوعات كلمة على جهاز بلوتوث تعيد طائرة أمريكية أدراجها في منتصف الرحلة

القدس في أيار: اقتحامات واسعة للأقصى وهدم واعتقالات وإعدامات ميدانية

فلسطين القدس في أيار: اقتحامات واسعة للأقصى وهدم واعتقالات وإعدامات ميدانية

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 