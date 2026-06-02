مسلح يقتل 6 من عائلته بولاية أيوا الأميركية قبل أن ينتحر

وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق في بلاغات عن إطلاق نار.
وعلى الرغم من أن المشتبه به كان قد فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، فقد تسنى التعرف عليه سريعا، وهو رايان ويليس ماكفارلاند (52 عاما)، من سكان موسكاتين.
وقال قائد الشرطة أنتوني كيس في مؤتمر صحف أن المسلح عثر عليه على ممشى الواجهة النهرية للمدينة بالقرب من جسر للمشاة.
وأفادت الشرطة بأنه انتحر في أثناء حديث الضباط معه.
وبعد ورود معلومات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين، عثرت الشرطة على جثتي رجلين آخرين يعتقد أن ماكفارلاند أطلق النار عليهما- أحدهما في منزل مجاور والآخر في محل تجاري.
وعبر كيس عن اعتقاده بأن جميع الضحايا من أفراد عائلة المسلح. ولم تكشف الشرطة عن هوياتهم. وأفادت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة (إيه.بي.سي) بأن اثنين على الأقل من الضحايا كانا طفلين.
