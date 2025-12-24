مسنة تنجو من هجوم قطيع أبقار في إسكتلندا - صور

الوكيل الإخباري- نجت البريطانية ماري-جين باركر (61 عامًا) من حادث خطير بعد أن هاجمها قطيع من الأبقار أثناء تنزّهها مع كلبتها في منطقة نيوتنمور بالمرتفعات الإسكتلندية.

اضافة اعلان



وقالت باركر لهيئة BBC إن الأبقار كانت مختبئة خلف تل، وفوجئت بمحاصرتها قبل أن تتعرض للدهس والجرّ على الأرض، ما تسبب في إصابات بالغة. وللنجاة، تظاهرت بالموت وبقيت ساكنة نحو 45 دقيقة وسط القطيع.



وأرسلت نداء استغاثة عبر جهاز تتبع Garmin، قبل أن يتمكن متنزهون من إبعاد الأبقار عنها، لتنقلها مروحية الإسعاف الجوي إلى مستشفى أبردين الملكي.



وأُصيبت بعشرة كسور في الأضلاع، وكسر في عظمة القص واليد، وإصابات خطيرة في الساق، وكدمات في الرئتين والرأس والجسم، وخضعت لعدة عمليات جراحية، قبل خروجها من المستشفى بعد عشرة أيام.



وعبّرت باركر عن امتنانها لنجاتها، مؤكدة شعورها بأنها حصلت على "فرصة ثانية للحياة".







