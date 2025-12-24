الأربعاء 2025-12-24 12:14 م

مسنة تنجو من هجوم قطيع أبقار في إسكتلندا - صور

ب
تعبيرية
الأربعاء، 24-12-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   نجت البريطانية ماري-جين باركر (61 عامًا) من حادث خطير بعد أن هاجمها قطيع من الأبقار أثناء تنزّهها مع كلبتها في منطقة نيوتنمور بالمرتفعات الإسكتلندية.

اضافة اعلان


وقالت باركر لهيئة BBC إن الأبقار كانت مختبئة خلف تل، وفوجئت بمحاصرتها قبل أن تتعرض للدهس والجرّ على الأرض، ما تسبب في إصابات بالغة. وللنجاة، تظاهرت بالموت وبقيت ساكنة نحو 45 دقيقة وسط القطيع.


وأرسلت نداء استغاثة عبر جهاز تتبع Garmin، قبل أن يتمكن متنزهون من إبعاد الأبقار عنها، لتنقلها مروحية الإسعاف الجوي إلى مستشفى أبردين الملكي.


وأُصيبت بعشرة كسور في الأضلاع، وكسر في عظمة القص واليد، وإصابات خطيرة في الساق، وكدمات في الرئتين والرأس والجسم، وخضعت لعدة عمليات جراحية، قبل خروجها من المستشفى بعد عشرة أيام.


وعبّرت باركر عن امتنانها لنجاتها، مؤكدة شعورها بأنها حصلت على "فرصة ثانية للحياة".

 

 
Image1_12202524105519698584966.jpg

 
Image1_12202524105714345755695.jpg

 

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين شهيد و 9 جرحى بنيران الاحتلال في جباليا وخان يونس

غت

منوعات رائحة غير معتادة على متن الطائرات قبل الإقلاع.. ما سببها؟

ل

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير تُفجع الوسط الفني - صورة

وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى تخريج دفعة جديدة من أبناء منتفعي صندوق المعونة من الأشخاص ذوي الإعاقة

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

خاص بالوكيل 3 منخفضات جوية قادمة الى الاردن

ا

منوعات انفجار غامض .. مصرع مسنين إثر حريق ضخم بدار رعاية في بنسلفانيا (فيديو)

ث

منوعات لحظة اعتقال لص الحواسيب الجزائري الذي حير الأمن البريطاني - فيديو

أعلام الأردن والاتحاد الأوروبي في مقر المفوضية الأوروبية

اقتصاد محلي البرلمان الأوروبي يوافق على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو



 






الأكثر مشاهدة