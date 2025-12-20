مسنة تنقذ 31 شخصاً من الموت أثناء نزهتها الصباحية في تركيا

وتم على الفور إبلاغ السلطات وإخلاء دورة تحفيظ القرآن الملحقة بالمسجد، التي تضم 16 طفلاً و15 معلمة، بالإضافة إلى إغلاق المسجد مؤقتًا. وبعد حوالي عشر ساعات، انهار الجدار والممر، متسببين بأضرار مادية دون أي إصابات بشرية. وأشاد الأهالي والجهات المعنية بالتصرف الوقائي للسيدة وسرعة استجابة الفرق الأمنية والبلدية.
