السبت 2025-12-20 11:24 ص

مسنة تنقذ 31 شخصاً من الموت أثناء نزهتها الصباحية في تركيا

غت
تعبيرية
السبت، 20-12-2025 08:55 ص

الوكيل الإخباري-   في بورصة التركية، أنقذت يقظة سيدة مسنّة حياة 31 شخصًا بعد اكتشافها تشققات وانزلاق غير طبيعي في جدار استنادي وممر مشاة خلف مسجد "مولانا".

اضافة اعلان


وتم على الفور إبلاغ السلطات وإخلاء دورة تحفيظ القرآن الملحقة بالمسجد، التي تضم 16 طفلاً و15 معلمة، بالإضافة إلى إغلاق المسجد مؤقتًا. وبعد حوالي عشر ساعات، انهار الجدار والممر، متسببين بأضرار مادية دون أي إصابات بشرية. وأشاد الأهالي والجهات المعنية بالتصرف الوقائي للسيدة وسرعة استجابة الفرق الأمنية والبلدية.

 

لبنان 24

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

اقتصاد محلي وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة

ا

أخبار محلية الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان

ت

تكنولوجيا 3 توقعات تكنولوجية تُحدث تحولاً جذرياً في صناعة الإعلان عام 2026

ال

فن ومشاهير عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو

ا

اقتصاد محلي رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة

ز

فلسطين "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات

ا

أخبار محلية ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي هاتفيا

قل

منوعات لتوفير الكهرباء في الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بذكاء



 






الأكثر مشاهدة