مسن يدفع ثمن اعتراضه على سلوك غير حضاري في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري- تعرّض رجل مسن في مدينة ثين الهندية لاعتداء عنيف بعدما اعترض على قيام سائق بالبصق على الرصيف أمام أحد المستشفيات، ما أدى إلى إصابته بكسر في ساقه.

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وأظهر مقطع فيديو متداول السائق، البالغ من العمر 40 عاماً، وهو يبصق على الرصيف قبل أن يواجهه المسن، ليرد عليه بدفعه أرضاً والاعتداء عليه، محاولاً ضربه بحجر.



وكان الضحية، البالغ 70 عاماً، يتنزه برفقة زوجته عند وقوع الحادثة، قبل أن يسقط أرضاً مصاباً بكسر في ساقه وسط صدمة المارة.