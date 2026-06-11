مسن يدفع ثمن اعتراضه على سلوك غير حضاري في الهند - فيديو

وأظهر مقطع فيديو متداول السائق، البالغ من العمر 40 عاماً، وهو يبصق على الرصيف قبل أن يواجهه المسن، ليرد عليه بدفعه أرضاً والاعتداء عليه، محاولاً ضربه بحجر.
وكان الضحية، البالغ 70 عاماً، يتنزه برفقة زوجته عند وقوع الحادثة، قبل أن يسقط أرضاً مصاباً بكسر في ساقه وسط صدمة المارة.
Senior citizen has sustained a fracture in his leg and is in hospital 😳
Later, Shiv Sena workers tracked down the auto driver. https://t.co/ls9OAevhXR
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