مشاجرة دموية في بغداد صباح ثالث أيام رمضان المبارك

وذكر مصدر أمني عراقي أن أسباب المشاجرة لم تُعرف بعد، إلا أن أحد أطراف النزاع استخدم سلاحًا ناريًا، مما أدى إلى مقتل أحد المتشاجرين على الفور.
وأضاف المصدر أن قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على الطرفين الآخرين، ليتبين أن أحدهما منتسب في شرطة بغداد، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت الجهات المختصة فتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.
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