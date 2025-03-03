 
الإثنين 2025-03-03 01:07 م
 

مشاجرة دموية في بغداد صباح ثالث أيام رمضان المبارك

رجل أمن عراقي
رجل أمن عراقي
الإثنين، 03-03-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري-  شهد حي البياع جنوب عاصمة العراق الشقيق "بغداد" صباح اليوم الاثنين مشاجرة بين ثلاثة أشخاص، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل أحدهم.اضافة اعلان


وذكر مصدر أمني عراقي أن أسباب المشاجرة لم تُعرف بعد، إلا أن أحد أطراف النزاع استخدم سلاحًا ناريًا، مما أدى إلى مقتل أحد المتشاجرين على الفور.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على الطرفين الآخرين، ليتبين أن أحدهما منتسب في شرطة بغداد، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الجهات المختصة فتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.
 
gnews

أحدث الأخبار

لقطة من الحادث المروع

عربي ودولي فيديو - مصر تصحو على حادث مروع يودي بحياة 13 شخصا

8

فن ومشاهير محمد رمضان يواجه ردود فعل مفاجئة أثناء اتصالاته بالفائزين في مدفع رمضان

العائلة الملكية الهاشمية

أخبار محلية الملكة: من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة - فيديو

-

منوعات مصرف أمريكي يودع 81 تريليون دولار في حساب عميل عن طريق الخطأ!

تعبيرية

فيديو الوكيل أسهل المكونات لاعداد أشهى"بُرك بالجبنة"

ا

عربي ودولي النرويج: لم نحسم قرارنا بعد تجاه إرسال قوات إلى أوكرانيا

نع

منوعات استفيدي من الدجاج البائت: أفكار مبتكرة لتحضير أطباق جديدة في رمضان

رجل أمن عراقي

منوعات مشاجرة دموية في بغداد صباح ثالث أيام رمضان المبارك



 




الأكثر مشاهدة