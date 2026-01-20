الثلاثاء 2026-01-20 11:06 ص

مشادة عنيفة في الشارع العام بين أوروبية وفتاة أفريقية تثير غضبًا واسعًا- فيديو

من الفيديو
 
الثلاثاء، 20-01-2026 10:52 ص

الوكيل الإخباري-  شهد شارع عام حادثة عنف بعدما حاولت امرأة أوروبية منع فتاة أفريقية من الجلوس على مقعد انتظار. ولم تتقبل الفتاة الأمر، مما أدى إلى طرح الأوروبية أرضًا وركوبها بقوة، في مشهد أثار موجة غضب واسعة بين المارة ووسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر البعض أن هذه الحوادث مرتبطة بمسائل الهجرة وسياسات البلد ، بينما طالب آخرون بضرورة احترام الحقوق والحفاظ على الأمن العام ومنع التصرفات العنيفة في الأماكن العامة.

 

 

 
 


