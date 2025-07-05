السبت 2025-07-05 09:28 ص
 

مشاهد مرعبة.. أسد يقفز فوق جدار ويهاجم امرأة وطفلين في باكستان (فيديو)

لتغلت
تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة لاهور الباكستانية حادثًا مروعًا بعدما هاجم أسد تمت تربيته كحيوان أليف امرأة وطفلين في شارع مكتظ. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الأسد، البالغ من العمر 11 شهراً، وهو يقفز فوق جدار منزله وينقض على امرأة كانت تحمل مشترياتها، قبل أن يهاجم طفلين (5 و7 سنوات)، مسببًا لهما خدوشًا في الوجه والذراعين.

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وذكرت الشرطة أن أصحاب الأسد "استمتعوا بمشهد الهجوم" بدلًا من التدخل، وتم لاحقًا اعتقال ثلاثة رجال، بينما نُقل الضحايا إلى المستشفى، دون أن تُصنّف حالاتهم بالخطرة.


الأسد صودر ونُقل إلى حديقة للحياة البرية، حيث وُصف بأنه بصحة جيدة.


ويُعد اقتناء الحيوانات البرية رمزًا للسلطة في إقليم البنجاب، لكن تكرار الحوادث، بينها فرار أسد بالغ في ديسمبر 2024، دفع الحكومة لتشريع قوانين جديدة تحظر تربية القطط الكبيرة في المناطق السكنية، وتلزم بالحصول على تراخيص وشروط صارمة.

 

روسيا اليوم

 

 
 
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