الثلاثاء 2026-06-23 04:34 م

مشاهد مروعة في نيويورك.. النيران تلتهم فندقاً وتحصد الأرواح - فيديو

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حريق فندق في نيويورك
 
الثلاثاء، 23-06-2026 02:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاماً للاشتباه بتورطه في حريق اندلع داخل فندق بمدينة إندويل، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وتشريد عدد من النزلاء.

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ووجّهت السلطات الامريكية إلى المشتبه به، تايلر ج. راسل، ست تهم بالقتل غير العمد من الدرجة الثانية، إضافة إلى تهمة الحرق العمد من الدرجة الرابعة.


وكان الحريق قد اندلع داخل فندق "نايتس إن"، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، ولم تُعلن السلطات الامريكية بعد هويات الضحايا.

 




 
 


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