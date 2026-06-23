مشاهد مروعة في نيويورك.. النيران تلتهم فندقاً وتحصد الأرواح - فيديو

ووجّهت السلطات الامريكية إلى المشتبه به، تايلر ج. راسل، ست تهم بالقتل غير العمد من الدرجة الثانية، إضافة إلى تهمة الحرق العمد من الدرجة الرابعة.
وكان الحريق قد اندلع داخل فندق "نايتس إن"، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، ولم تُعلن السلطات الامريكية بعد هويات الضحايا.
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