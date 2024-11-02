مشهد صادم: احتراق سيارة كهربائية أثناء الشحن في انجلترا لهذا السبب!

الوكيل الإخباري- أصيبت أسرة بريطانية بالذعر لحظة سماعهم انفجارًا قويًا في منزلها، تبيّن أنه ناجم عن احتراق سيارتهم الكهربائية أثناء شحنها طوال الليل.

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وثّقت كاميرات المراقبة المثبتة أمام المنزل لحظة انفجار السيارة، المتوقفة على بُعد مترين من الباب الأمامي لمنزل رجل الأعمال البريطاني سكوت بايليس (47 عامًا) وزوجته جورجينا، في حي سبراتون بمدينة نورثهامبتونشاير الكائنة في انجلترا .



ظهر في مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة انبعاث الدخان من السيارة قبل الانفجار، ترافق مع أصوات فرقعات طفيفة، ظنّها أفراد الأسرة للوهلة الأولى ألعابًا نارية.



لكن سرعان ما ومضت النيران من خلال الجانب الخلفي الأيسر للسيارة، ثم وقع الانفجار وانتشر الحريق عبر السيارة بأكملها. على الفور، حاول سكوت إخماد الحريق بخرطوم مياه عادي، بينما قام رجل آخر بإبعاد سيارة ثانية كانت مركونة في الممر قرب السيارة المشتعلة.



وفي نهاية الفيديو، ظهر سكوت مع ابنه جيمس وجارهما يواصلون إطفاء النيران، لكن لشدة قوة الحريق، امتدت ألسنة اللهب إلى المرآب، ما أسفر عن أضرار بغرفة النوم الأمامية للمنزل المؤلف من طابقين.



رجّحت التحقيقات الأولية أن الحريق سببه ارتفاع في درجة حرارة البطارية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ولا حتى تبريدها. كما أن تضرر هيكل السيارة بشكل كبير شكّل عقبة كبيرة أمام قدرة الخبراء الجنائيين على تحديد سبب الانفجار، حسب بيان للشرطة.