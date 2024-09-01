مشهد غريب لعنكبوت مصاب بفطر الزومبي!

الوكيل الإخباري- عثر باحث ميداني، يعمل في منطقة الأمازون في بيرو، على عنكبوت نافق مصاب بـ "فطر الزومبي"، في مشهد مثير وغير عادي.

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وقال باحث الحياة البرية كريس كيتولا، الذي نشر مقطع فيديو يصوّر الحدث على حسابه في "إنستغرام": "سيطر الفطر على النظام العصبي للعنكبوت وأجبره على الانتقال إلى هذا الموقع. وبعد أن نفق، نبت الفطر من جسده، ما سمح للجراثيم بالانتشار إلى عنكبوت آخر".



ويسيطر فطر الزومبي، المعروف سابقًا بـ "Cordyceps"، على الدماغ والوظائف الحركية لمضيفه قبل أن يلتهم جسمه وينبت من الداخل.



وتجبر جراثيم Cordyceps المضيف على الانتقال إلى مكان أعلى، حيث توفر أشعة الشمس والدفء ظروفًا مثالية لتكاثر الفطر.



ويصيب كل نوع من أنواع Cordyceps نوعًا مختلفًا من اللافقاريات. ويعد النوع الذي يستهدف العناكب نادرًا، حيث كان هذا ثالث عنكبوت مصاب بفطر Cordyceps يراه كيتولا على الإطلاق.



ويقول الخبراء إن بعض مسببات الأمراض الفطرية يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، لكن Cordyceps ليس واحدًا منها.

