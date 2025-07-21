مشهد مؤثر في باكستان.. جمل يسير بساق اصطناعية لأول مرة (صورة)

الوكيل الإخباري- في مشهد مؤثر أثار تعاطفًا واسعًا في باكستان، خطت الجمل الصغيرة "كامي" أولى خطواتها على ساق صناعية، بعد أشهر من العلاج والرعاية، لتصبح أول حيوان كبير في البلاد يحصل على طرف اصطناعي.

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وكانت "كامي" قد تعرضت لاعتداء وحشي في إقليم السند، حيث قطع أحد المزارعين ساقها عقابًا على دخولها مزرعته، قبل أن تتدخل السلطات وتنقلها إلى ملجأ للحيوانات في كراتشي.



وقالت شيما خان، مديرة الملجأ: "بدأت أبكي عندما رأيتها تمشي... كان حلمًا تحقق". وخلال فترة العلاج، تم إدخال جمل صغير آخر يُدعى "كالي" لدعم حالتها النفسية.



وقد تعاون الملجأ، التابع لمشروع "بنجي" في هيئة الاستجابة للكوارث (CDRS)، مع شركة أميركية لتوفير الطرف الصناعي، ما مكّن "كامي" من الوقوف والمشي مجددًا.



