مشهد مؤلم يبكي الملايين.. عراقي يرفض مغادرة النهر بحثاً عن طفليه الغرقى

الوكيل الإخباري- هزّت حادثة غرق طفلين شقيقين محافظة صلاح الدين، بعد أن جرفتهما المياه أثناء لهوهما قرب مشروع ريّ مائي في منطقة العلمي. الطفلان يبلغان من العمر أربع وخمس سنوات، وقد سقط أحدهما في المجرى المائي قبل أن يحاول شقيقه إنقاذه، ليفقدا توازنهما ويغرقا معاً، وسط غياب وسائل الأمان.

وأكد ياسين محمد، عضو اللجنة الصحية في المحافظة، أن فرق الإنقاذ وبمساندة الأهالي باشرت عمليات البحث فور تلقي البلاغ، مشيراً إلى أن الأب أصيب بصدمة شديدة ورفض مغادرة موقع الحادث، في مشهد مؤلم أثّر في الحاضرين.



ولا تزال عمليات البحث متواصلة، وسط دعوات لتكثيف الجهود ومطالبات بتأمين مشاريع الري ووضع إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

