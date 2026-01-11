مشهد مؤلم يبكي الملايين.. عراقي يرفض مغادرة النهر بحثاً عن طفليه الغرقى

وأكد ياسين محمد، عضو اللجنة الصحية في المحافظة، أن فرق الإنقاذ وبمساندة الأهالي باشرت عمليات البحث فور تلقي البلاغ، مشيراً إلى أن الأب أصيب بصدمة شديدة ورفض مغادرة موقع الحادث، في مشهد مؤلم أثّر في الحاضرين.
ولا تزال عمليات البحث متواصلة، وسط دعوات لتكثيف الجهود ومطالبات بتأمين مشاريع الري ووضع إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
-
