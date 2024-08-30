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مشهد مثير لعنكبوت مصاب بفطر الزومبي - فيديو

عنكبوت
عنكبوت
الجمعة، 30-08-2024 09:34 ص

الوكيل الإخباري- عثر باحث ميداني، يعمل في منطقة الأمازون في بيرو، على عنكبوت نافق مصاب بـ "فطر الزومبي"، في مشهد مثير وغير عادي.

وقال باحث الحياة البرية كريس كيتولا، الذي نشر مقطع فيديو يصوّر الحدث على حسابه في "إنستغرام": "سيطر الفطر على نظام العنكبوت العصبي وأجبره على القدوم إلى هذا الموقع. وبعد أن نفق، نبت الفطر من جسده، ما سمح للجراثيم بالانتشار إلى عنكبوت آخر".

ويسيطر فطر الزومبي، المعروف سابقا بـCordyceps، على الدماغ والوظائف الحركية لمضيفه قبل أن يلتهم جسمه وينبت من الداخل.

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وتجبر جراثيم Cordyceps المضيف على الانتقال إلى مكان أعلى، حيث يخلق المزيد من ضوء الشمس والدفء الظروف المثالية لتكاثر الفطر.


ويصيب كل نوع من أنواع Cordyceps نوعا مختلفا من اللافقاريات. ويعد النوع الذي يستهدف العناكب نادرا، حيث كان هذا ثالث عنكبوت مصاب بفطر Cordyceps رآه كيتولا على الإطلاق.


ويقول الخبراء إن بعض مسببات الأمراض الفطرية يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، لكن Cordyceps ليس واحدا منها.

 

 

RT

 
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