مشهد مرعب.. ركاب على جناح الطائرة هربا من النيران في مطار دنفر!

وبحسب بيان صادر عن شركة الطيران وهيئة تنظيم الطيران الأميركية، فإن الطائرة، التي كانت متجهة من كولورادو سبرينغز إلى دالاس فورت وورث في تكساس، اضطرت إلى تحويل مسارها إلى دنفر بسبب مشكلات في المحرك.
وأكدت الشركة، وفقًا لمحطة "كاي دي في آر"، أن جميع الركاب البالغ عددهم 172 شخصًا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من ستة أفراد، قد نزلوا بسلام وتم نقلهم دون وقوع إصابات خطيرة.
يأتي هذا الحادث وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة قطاع الطيران الأميركي، خاصة مع تكرار الحوادث الجوية، في ظل تقارير عن خطط لتقليل تكاليف الوكالات الحكومية المرتبطة بالطيران.
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