السبت 2026-01-03 10:39 ص

مشهد مرعب في جنوب أفريقيا.. قارب يعلق على حافة شلال شاهق

نجاة مركب على حافة الهاوية
السبت، 03-01-2026 09:03 ص

الوكيل الإخباري-   نجت أربعة رجال من موت محقق بعدما علق قاربهم على حافة سد بارتفاع نحو 130 قدماً على نهر فال في بلدة ستاندرتون بمقاطعة مبومالانغا في جنوب أفريقيا، إثر تعطل محركه وانجرافه مع تدفق المياه القوي.

وأفادت تقارير صحفية بأن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب شدة التيار، ما دفع السلطات إلى تعديل مسار تدفق المياه عبر فتح ثلاث بوابات للسد لتخفيف الاندفاع. وبعد استقرار الوضع نسبياً، تمكن المنقذون من إلقاء حبل مزود بعوامة وربط الرجال بالقارب وسحبهم بعيداً عن الحافة.


وتم إنقاذ الرجال الأربعة ونقلهم إلى الشاطئ بسلام، حيث أكدت الفحوصات الطبية عدم تعرضهم لأي إصابات. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن عطلاً ميكانيكياً كان سبب الحادث، مجددة التحذيرات من خطورة الاقتراب من السدود والمفيضات، خاصة في فترات ارتفاع منسوب المياه.

 

 

