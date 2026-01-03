مشهد مرعب في جنوب أفريقيا.. قارب يعلق على حافة شلال شاهق

وأفادت تقارير صحفية بأن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب شدة التيار، ما دفع السلطات إلى تعديل مسار تدفق المياه عبر فتح ثلاث بوابات للسد لتخفيف الاندفاع. وبعد استقرار الوضع نسبياً، تمكن المنقذون من إلقاء حبل مزود بعوامة وربط الرجال بالقارب وسحبهم بعيداً عن الحافة.
وتم إنقاذ الرجال الأربعة ونقلهم إلى الشاطئ بسلام، حيث أكدت الفحوصات الطبية عدم تعرضهم لأي إصابات. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن عطلاً ميكانيكياً كان سبب الحادث، مجددة التحذيرات من خطورة الاقتراب من السدود والمفيضات، خاصة في فترات ارتفاع منسوب المياه.
The video shows the men gripping their ski-boat as water surges near Standerton, in the South African province of Mpumalanga, on December 29th. pic.twitter.com/UQsu6aSiNC
-
أخبار متعلقة
-
فيديو يحبس الأنفاس.. انتشال أم وطفليها أحياء من تحت الثلوج في تركيا
-
لأول مرة منذ 1999.. أسد جبلي يقضي على سائحة في أميركا
-
حياة ما بعد الاعتزال .. هذه تفاصيل "منزل" رونالدو التقاعدي
-
وفاة أديب سعودي بارز
-
وفاة امرأة جرفتها الأمواج من شاطئ سيدني إلى المحيط أولى ساعات العام الجديد
-
"سر بسيط" قد يضاعف فرص الالتزام بقرارات العام الجديد
-
"قمر الذئب العملاق".. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء العالم مطلع 2026
-
فيديو صادم يوثق غدر شباب بصديقهم برميه من الطابق الثالث في العراق