مشهد يحبس الأنفاس.. أفعى كوبرا تتسلل إلى رجل نائم وتحدّق في وجهه بالهند

ورغم أن الفيديو يُعتقد أنه صُوّر في ولاية أوتاراخند شمالي الهند، إلا أن هوية الرجل والموقع الدقيق للتصوير لا تزال غير مؤكدة حتى الآن. ويُظهر المشهد المثير الأفعى السامة وهي تزحف ببطء فوق ساقي الرجل، الذي بدا في حالة ثبات تام ومثير للريبة، ما أثار دهشة واسعة بين المتابعين.
بلغ التوتر ذروته حين اقترب رأس الكوبرا من وجه الرجل، في لحظة حبس فيها المشاهدون أنفاسهم، قبل أن ينتفض فجأة وقد بدا عليه الذعر، الأمر الذي دفع البعض لتوقّع رد فعل عدائي من الأفعى، إلا أنها بقيت ساكنة بشكل مفاجئ، ما أضاف مزيدًا من الغموض إلى المشهد.
وتفاوتت التعليقات على الفيديو بين من وصف المقطع بالشجاع والمذهل، ومن شكك في حقيقته، مرجحين أن يكون مفبركًا أو أن الأفعى مدربة. في المقابل، دعا آخرون إلى توخي الحذر من تداول محتويات قد تُحفّز على تقليد تصرفات خطيرة.
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