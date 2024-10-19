 
السبت 2024-10-19 02:19 م
 
 

مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ برازيلية تدلت من الطابق الـ16

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
السبت، 19-10-2024 01:11 م

الوكيل الإخباري-  في لحظة مرعبة تحبس الأنفاس، تدلّت برازيلية من الطابق الـ16، بعدما انزلقت خلال تنظيف النافذة الخارجية للمنزل. وبقيت متدلية "بين الحياة والموت" لأكثر من 5 دقائق بانتظار لحظة إنقاذها.

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وقعت الحادثة في بلدة جواروجا الساحلية بالقرب من ساو باولو في البرازيل هذا الثلاثاء، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن وسائل إعلام .


ويبدو أن الفيديو التقط من مبنى سكني مجاور، حيث ظهرت المرأة معلقة بأطراف أصابعها على حافة النافذة، بينما كانت تحافظ على توازنها بتثبيت قدميها على نافذة الطابق الـ15. وانتهى المشهد المرعب بإنقاذها من قبل ثلاثة رجال سحبوها نحو داخل الشقة، دون أن تتعرض للأذى.


وبحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية، كانت هذه المرأة التي لم يكشف عن اسمها، تواصل الصراخ لأكثر من 5 دقائق، بينما اكتفى شهود العيان بتصويرها أو بالصراخ معها بانتظار المساعدة.


ولم يُعرف ما إذا كانت السلطات قد فتحت تحقيقاً في الحادث، وسط طرح تساؤلات عديدة حول القوانين التي تحمي سلامة العاملين في الخدمة المنزلية في البلاد."

 

 

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