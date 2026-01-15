مشهد يحبس الأنفاس لمظلي يسقط في قلب المحيط بعد عطل قاتل في فلوريدا

الوكيل الإخباري- تحولت لحظات هادئة على شاطئ جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية إلى مشهد صادم، بعدما سقط مظلي آلي من ارتفاع شاهق في مياه المحيط الأطلسي أمام أعين المصطافين.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن المظلي، براين وينغلارز (52 عامًا)، كان يحلّق بمحرك مظلي فوق شاطئ «أوشن ريف بارك» في مدينة ريفييرا بيتش، قبل أن يتوقف المحرك فجأة، ما أفقده السيطرة على المظلّة.



وأظهرت مقاطع متداولة تأرجح المظلي بعنف بفعل الرياح القوية، قبل انهيار جزئي للمظلّة وسقوطه من ارتفاع يُقدّر بنحو 500 قدم، ليصطدم بالمياه على بعد نحو 75 ياردة من الشاطئ.



ورجّح محققون أن هبّة رياح مفاجئة تسببت في الحادث، فيما تحرك رجال الإنقاذ على الفور، وتمكنوا بمساعدة صياد متواجد في المكان من تخليصه من المعدات ونقله إلى الشاطئ.



وعلى خلاف التوقعات، نجا وينغلارز بإصابات طفيفة اقتصرَت على جروح وخدوش، في واقعة وُصفت بالاستثنائية، مرجّحين أن الخوذة الواقية لعبت دورًا حاسمًا في إنقاذ حياته، بينما فقد هاتفه المحمول الذي غرق في البحر.

