"مصاب بالشيخوخة المبكرة".. وفاة الإيطالي سامي باسو عن 28 عاما

الشيخوخة المبكرة (بروجيريا) هو مرض معروف أيضًا باسم متلازمة هاتشينسون-جيلفورد، ويتسبب في ظهور آثار التقدم في العمر على المريض بسرعة، ليبدو أكبر عمرًا مما هو عليه في الحقيقة، ويؤثر على الحياة اليومية سلبًا، ويقلل العمر المتوقع إلى 13.5 سنة في المتوسط دون علاج، وفقًا لما كتبته الرابطة على موقعها الإلكتروني.
ويبلغ معدل الإصابة به على مستوى العالم واحدًا من كل 20 مليونًا.
وُلد سامي في عام 1995 في شمال إيطاليا، وتم تشخيص إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره. وفي عام 2005، أسس هو ووالداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض.
وقالت الرابطة على صفحتها على إنستغرام: "اليوم رحل نورنا ومرشدنا. شكرًا لك سامي لجعلنا جزءًا من هذه الحياة الرائعة".
وهناك 130 حالة إصابة معروفة بالمرض في أنحاء العالم، 4 منها في إيطاليا. لكن الرابطة تقدر أن العدد ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة، بسبب صعوبة رصد المصابين به، خاصة في الدول النامية.
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