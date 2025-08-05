الثلاثاء 2025-08-05 10:22 ص
 

مصادرة آلاف دمى "لابوبو" المقلدة في مداهمة كبرى بضواحي لندن

ننمتمتات
تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 09:26 ص

الوكيل الإخباري-   صادرت السلطات البريطانية آلاف دمى "لابوبو" المقلدة خلال مداهمة في مجمع صناعي بلندن، بعد بلاغ من متجر صغير في ويلز. وقدرت قيمة المضبوطات بملايين الجنيهات.

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الدمى، التي تحظى بشعبية على "تيك توك"، تبيّن أنها سيئة التصنيع وتشكل خطرًا على الأطفال، إذ تتفكك أجزاؤها بسهولة وقد تسبب اختناقًا.


شركة "بوب مارت" المالكة للنسخ الأصلية حققت إيرادات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، لكن الإقبال الكبير فتح الباب أمام سوق سوداء وبيع منتجات مزيفة.


السلطات حذّرت المستهلكين من الأسعار الزهيدة والتغليف الرديء، مؤكدة أن المنتجات المقلدة تُستخدم أحيانًا لتمويل الجريمة المنظمة.

 

ارم نيوز 

 
 
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