الأربعاء 2026-06-10 11:43 م

مصرع أم وإصابة طفلها في هجوم فيل بري جنوب الهند

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:04 م
الوكيل الإخباري-   لقيت امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً مصرعها، فيما أصيب طفلها بجروح خطيرة إثر هجوم فيل بري في ولاية كيرالا جنوب الهند.اضافة اعلان


ووقع الحادث في قرية تشيناكانال بمنطقة إيدوكي الجبلية، أثناء مرافقة الأم، التي تدعى ماري، لطفليها إلى موقف الحافلة المدرسية في ساعات الصباح الباكر.

وبحسب تقارير إعلامية، فوجئت العائلة بفيل وأنثاه الصغيرة بالقرب من الطريق، فيما ساهمت الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف في ضعف الرؤية وعدم ملاحظة الحيوان قبل وقوع الهجوم.

وأسفر الهجوم عن وفاة الأم في موقع الحادث متأثرة بإصابات بالغة، بينما نُقل ابنها البالغ 11 عاماً إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابات خطيرة، في حين نجت شقيقته دون إصابات.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن والغضب بين سكان المنطقة، الذين أشاروا إلى تزايد حوادث المواجهة بين السكان والفيلة البرية خلال الأشهر الأخيرة، مطالبين باتخاذ إجراءات للحد من هذه الحوادث وتوفير الدعم لطفلي الضحية.
 
 


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