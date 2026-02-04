الأربعاء 2026-02-04 02:46 م

مصرع امرأة جراء سقوط كتلة جليدية من سطح مبنى سكني في موسكو

تعبيرية
 
الأربعاء، 04-02-2026 12:43 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام روسية بوفاة امرأة بعد سقوط كتلة جليدية عليها من سطح مبنى سكني في موسكو.

وقعت الحادثة اليوم الجمعة 30 يناير، في فناء أحد المباني السكنية بشارع خافسكايا في حي دانيلوفسكي بالعاصمة موسكو. ووفقا للتقارير الأولية، سقطت كتلة جليدية من سطح المبنى على رأس امرأة تبلغ من العمر 65 عاما، ما أدى إلى وفاتها على الفور.


وبحسب موقع MSK1.RU، هرعت الفرق الطبية وعناصر الشرطة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث باشرت معاينة المكان والجثة، وتم تطويق المنطقة ومنع مرور المواطنين بالقرب من المبنى، خشية سقوط كتل جليدية أخرى.

 
 


g

ل

