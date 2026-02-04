مصرع امرأة جراء سقوط كتلة جليدية من سطح مبنى سكني في موسكو

وبحسب موقع MSK1.RU، هرعت الفرق الطبية وعناصر الشرطة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث باشرت معاينة المكان والجثة، وتم تطويق المنطقة ومنع مرور المواطنين بالقرب من المبنى، خشية سقوط كتل جليدية أخرى.
