مصرع امرأة جراء سقوط كتلة جليدية من سطح مبنى سكني في موسكو

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام روسية بوفاة امرأة بعد سقوط كتلة جليدية عليها من سطح مبنى سكني في موسكو.

وقعت الحادثة اليوم الجمعة 30 يناير، في فناء أحد المباني السكنية بشارع خافسكايا في حي دانيلوفسكي بالعاصمة موسكو. ووفقا للتقارير الأولية، سقطت كتلة جليدية من سطح المبنى على رأس امرأة تبلغ من العمر 65 عاما، ما أدى إلى وفاتها على الفور.