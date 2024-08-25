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مصرع بريطانية وأطفالها الثلاثة حرقاً.. والاشتباه في دافع جنائي

الأم والأطفال الثلاثة الذين لقوا حتفهم حرقًا
الأم والأطفال الثلاثة الذين لقوا حتفهم حرقًا
الأحد، 25-08-2024 10:21 ص

الوكيل الإخباري-   ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين، يبلغان من العمر 36 و45 عامًا، للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل في واقعة حدثت مؤخرًا في مقاطعة برادفورد. حيث لقيت أم شابة وأطفالها الثلاثة مصرعهم جراء حريق في منزلهم.

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وتوفيت بريوني غاويث (29 عامًا) في مكان الحادث، فيما توفي أطفالها، دينيستي (9 أعوام)، وأوسكار (5 أعوام)، وأوبري بيرتل (22 شهراً)، في المستشفى بعد فشل محاولة إنقاذهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".


وتشتبه السلطات في أن أحد الرجال ارتكب الجريمة بمساعدة الآخر، إذ أكدت شرطة ويست يوركشاير أن أحد المشتبه بهم كان شريكًا سابقًا لامرأة زارت الأسرة في منزلهم قبل وقوع الجريمة. وتسبب الحريق المروع في صدمة للسكان، وأفاد البعض بأنهم سمعوا صرخات مدوية خلال الحريق.


وتوالت التعازي على عائلة الضحايا، حيث نعى الناس الأطفال الذين رحلوا باكرًا وأمهم الشابة.


وقالت كبيرة المحققين ستايسي أتكينسون: "لا تزال التحقيقات المكثفة جارية، ويواصل الضباط المتخصصون دعم أسرة الضحايا. إنهم مدمرون لخسارتهم، ونود أن نطلب احترام خصوصيتهم. نحن مستمرون في المناشدات للحصول على أي معلومات تتعلق بالحريق، ونحرص على التحدث إلى أي شخص قد يكون لديه معلومات قد تساعد في التحقيق."


وتم وضع طوق أمني في مكان الحادث، بينما تستمر التحقيقات، التي من المتوقع أن تكشف المزيد من التفاصيل قريبًا، وفقًا للشرطة

 

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