مصرع جزار في مصر بعد إصابته بسكين أثناء تقطيع اللحوم

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء قيام الجزار بعملية "التشفية" بعد الانتهاء من الذبح، حيث انزلقت سكين حادة من يده وأصابته في منطقة الفخذ، ما أدى إلى قطع أحد الشرايين الرئيسية وحدوث نزيف حاد.
وأشارت التحقيقات إلى أن محاولات إسعافه وإيقاف النزيف لم تنجح، ليفارق الحياة قبل التمكن من إنقاذه.
واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال شهود عيان، الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما نُقل الجثمان إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً للتصريح بالدفن.
