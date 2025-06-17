مصرع رجل أعمال سوداني إثر سقوطه من الطابق العاشر في مصر

الوكيل الإخباري- لقي رجل أعمال سوداني مصرعه في حادث مروع مساء يوم الأحد، بعد سقوطه من الطابق العاشر داخل منور مصعد بأحد المباني السكنية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة.

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ووفقاً للتحقيقات الأولية، وقع الحادث أثناء توجه الضحية، عمر محمد عثمان، لأداء صلاة العشاء، حيث حاول استخدام المصعد، إلا أن الباب كان مفتوحاً رغم غياب الكابينة عن مكانها، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاع نحو عشرة طوابق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم بلاغاً من الأهالي يفيد بسقوط شخص من الأدوار العليا داخل منور البناية. وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى الموقع، حيث تبين أن الضحية هو رجل أعمال سوداني.



وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من وجود أي شبهة إهمال أو تقصير.