مصرع رجل علق في حبل منطاد هوائي بالهند - فيديو

حادثة مرعبة... سقط من ارتفاع كبير بعدما علق بمنطاد هوائيّ في الهند#سوشال_الوكيل #فيديو pic.twitter.com/KGT2Vnq2al— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 12, 2025
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