السبت 2025-04-12 10:40 ص
 

مصرع رجل علق في حبل منطاد هوائي بالهند - فيديو

بلا
من موقع الحادث
 
السبت، 12-04-2025 09:53 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة باران في ولاية راجستان الهندية حادثاً مأسوياً، حيث توفي رجل بعد سقوطه من منطاد هوائي أثناء عملية الإقلاع.

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ويظهر في الفيديو الرجل وهو يقف على الأرض عندما علق فجأة في أحد حبال المنطاد أثناء عملية الإقلاع، في حين انقطع حبل المنطاد على ارتفاع كبير، مما تسبب في سقوط الرجل على الأرض، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، ولكن أُعلنت وفاته فور وصوله.

 

 

لبنان 24

 
gnews

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