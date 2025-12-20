السبت 2025-12-20 11:25 ص

مصرع زوجين داخل ساونا مشتعلة في اليابان

السبت، 20-12-2025 08:37 ص

الوكيل الإخباري-   لقي زوجان مصرعهما داخل غرفة ساونا خاصة في طوكيو بعد اندلاع حريق، وسط تحقيقات تشير إلى تعطل نظام الإنذار واحتمال خلل في باب الغرفة. وأفادت السلطات بأن الحريق نجم عن احتكاك منشفة بأحجار الساونا، فيما توفي الزوجان نتيجة الحروق أو فرط الحرارة.

وأُغلقت المنشأة مؤقتاً مع تعهد إدارتها بالتعاون مع التحقيقات.

 

