مصرع سائح أسترالي بحادث غريب داخل مطعم في بوكيت

22
تعبيرية
الوكيل الإخباري-   لقي سائح أسترالي مصرعه بعد حادث غير مألوف داخل مطعم في مدينة بوكيت التايلاندية .

وذكرت الشرطة أن السائح اندفع بشكل مفاجئ نحو باب زجاجي خلال ساعات الليل، ما أدى إلى تحطمه وإصابته بنزيف حاد في ساقه اليمنى، توفي على إثره لاحقًا في المستشفى.


وأظهرت كاميرات المراقبة أن الرجل بدا في حالة ارتباك قبل أن يصطدم بالباب بقوة ويسقط أرضًا، وسط صدمة العاملين والزبائن.


وأكد شهود عيان أن سلوكه قبل الحادث كان غير طبيعي، ما أثار القلق داخل المطعم. ولا تزال السلطات التايلاندية تحقق في أسباب الواقعة وملابساتها.

 

 

22

