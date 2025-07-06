مصرع سائح إيطالي في هجوم دب خلال محاولة إطعامه في رومانيا

الوكيل الإخباري- قُتل سائح إيطالي يُدعى عمر فرانغ زين (48 عامًا) إثر هجوم دب أثناء تواجده على طريق "ترانسفاغاراشان" الجبلي الشهير في رومانيا، وفق ما نقلته صحيفة الإندبندنت.

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السلطات الرومانية أفادت أن الضحية أقدم على تصرف خطير بمحاولة إطعام دبة برفقة صغارها، بعد أن كان قد وثق لقاءاته السابقة مع الدببة بصور ومقاطع فيديو، بينها صور "سيلفي".



في اليوم التالي، عاد السائح إلى نفس الموقع، وبقي لخمس دقائق قرب دبة وصغارها، ما أدى إلى هجوم مميت من الأم، التي سحبته إلى أخدود بعمق 60 مترًا. وقد عُثر على هاتفه، الذي سجّل اللحظات الأخيرة من حياته.



تم لاحقًا قتل الدب تطبيقًا للقانون الروماني الذي يُجيز التخلص من الحيوانات البرية إذا تسببت بموت أو إصابة بشرية.



يُذكر أن طريق ترانسفاغاراشان، الواقع في جبال الكاربات، يتمتع بجمال طبيعي أخّاذ، لكنه يُعد من المناطق التي تكثر فيها الدببة، حيث تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 13 ألف دب في رومانيا، بعد أن كانت أعدادها تُقدّر بـ3 آلاف فقط قبل سنوات.



وقد سُجلت وفاة نحو 30 شخصًا في رومانيا بسبب هجمات الدببة خلال العقدين الماضيين، بحسب تقارير بيئية فرنسية.