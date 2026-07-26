مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة واصطدامها بمنزل في ألمانيا

وأوضحت الشرطة الألمانية أنه تم العثور على جثة أحد الضحيتين فورًا، فيما عثرت فرق الإطفاء على جثة الضحية الثانية داخل الطائرة.
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