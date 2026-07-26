مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة واصطدامها بمنزل في ألمانيا

الوكيل الإخباري- لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة بعد اصطدامها بمبنى سكني في مدينة غاندركيسي بمقاطعة أولدنبورغ الألمانية، وفق ما نقلته قناة "إن دي إر" عن الشرطة الألمانية.



وأوضحت الشرطة الألمانية أنه تم العثور على جثة أحد الضحيتين فورًا، فيما عثرت فرق الإطفاء على جثة الضحية الثانية داخل الطائرة.

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