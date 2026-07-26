الأحد 2026-07-26 04:45 م

مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة واصطدامها بمنزل في ألمانيا

سشيب
تحطم الطائرة في ألمانيا
 
الأحد، 26-07-2026 02:40 م

الوكيل الإخباري-   لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة بعد اصطدامها بمبنى سكني في مدينة غاندركيسي بمقاطعة أولدنبورغ الألمانية، وفق ما نقلته قناة "إن دي إر" عن الشرطة الألمانية.

وأوضحت الشرطة الألمانية أنه تم العثور على جثة أحد الضحيتين فورًا، فيما عثرت فرق الإطفاء على جثة الضحية الثانية داخل الطائرة.

اضافة اعلان

 

ولم تُسجل أي إصابات أخرى، كما أكدت أن أفراد العائلة المقيمة في المنزل لم يكونوا داخله وقت وقوع الحادث.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مصدر إيراني لرويترز: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات

ل

أخبار محلية الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يحصل على اعتماد دولي لمعاييره الوطنية حتى 2030

وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

أخبار محلية وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عبّاس يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

سفن في مضيق هرمز

عربي ودولي إعلام إيراني: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري

سيب

فيديو منوع تخيّل أن تشعر بكل مشهد وكأنه يحدث لك… هذا ما يحدث في اليابان

شسثيب

فيديو منوع ردة فعل كلب عند رؤية حصان لأول مرة

البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"



 
 






الأكثر مشاهدة

 