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مصرع صيدلانية وفتاة إثر سقوط سيارة في مجرى مائي بالجيزة

غا
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة الجيزة المصرية، يوم الأحد، حادثًا مأساويًا بعد سقوط سيارة داخل الرياح الناصري على طريق الجلاتمة – نكلا، ما أسفر عن وفاة صيدلانية وفتاة أخرى من قرية "ذات الكوم".

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وأفادت التحريات بأن السيارة انحرفت قرب مدخل القرية وسقطت في المجرى المائي، فيما لاحظ شهود عيان اضطرابًا في المياه بعد سماع صوت ارتطام قوي، ليتم إبلاغ الحماية المدنية التي بدأت عملية تمشيط شاقة بسبب عمق المياه.


وبعد ساعات، تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال السيارة والعثور على جثتي الضحيتين داخلها، وسط حزن شديد بين الأهالي.


وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وتم التحفظ على السيارة لبيان أسباب الحادث فنيًا.

 

ارم نيوز 

 
 
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