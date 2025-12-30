الثلاثاء 2025-12-30 12:32 م

مصرع طيار إثر سقوط طائرة إعلانية في بحر كوباكابانا أمام المصطافين

الثلاثاء، 30-12-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري-  شهد شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو حادثًا مأساويًا، بعد سقوط طائرة كانت تسحب لوحة إعلانية في البحر أمام آلاف المصطافين، ما أسفر عن وفاة الطيار على الفور.

وأفادت التقارير أن الطيار هو لويز ريكاردو لايت دي أموريم (40 عامًا) من مدينة غويانيا، وكان هذا أول يوم عمل له، بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده. ورجّح خبراء أن يكون الحادث ناتجًا عن خلل فني في المحرك أو نظام التحكم، ما أفقد الطائرة قدرتها على البقاء في الجو.


وأوضح خبير الطيران جيراردو بورتلا أن تحرير اللوحة الإعلانية فور حدوث العطل كان سيزيد من فرص الهبوط الاضطراري الآمن.


وشاركت فرق الإنقاذ بقوارب ودراجات مائية وغواصين في انتشال الجثة، الذي استغرق أكثر من ساعتين.

 

وأكدت السلطات أن الطائرة تتبع لشركة Visual Propaganda Aérea غير المخولة رسميًا بالإعلان، مشيرة إلى فرض غرامة عليها، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.

 

 

 

بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، امس الاثنين، 4210 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد أكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

أخبار محلية 4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين

أخبار محلية إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية

