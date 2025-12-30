مصرع طيار إثر سقوط طائرة إعلانية في بحر كوباكابانا أمام المصطافين

وأفادت التقارير أن الطيار هو لويز ريكاردو لايت دي أموريم (40 عامًا) من مدينة غويانيا، وكان هذا أول يوم عمل له، بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده. ورجّح خبراء أن يكون الحادث ناتجًا عن خلل فني في المحرك أو نظام التحكم، ما أفقد الطائرة قدرتها على البقاء في الجو.
وأوضح خبير الطيران جيراردو بورتلا أن تحرير اللوحة الإعلانية فور حدوث العطل كان سيزيد من فرص الهبوط الاضطراري الآمن.
وشاركت فرق الإنقاذ بقوارب ودراجات مائية وغواصين في انتشال الجثة، الذي استغرق أكثر من ساعتين.
