مصرع عامل ماليزي في هجوم مفاجئ لفيل بري

الوكيل الإخباري- قُتل رجل ماليزي يُدعى سعيدي جاهري (43 عاماً) بعد تعرضه لهجوم فيل بري أثناء إشرافه على أعمال قطع الأشجار في منطقة غوا موسانغ شمالي البلاد.

اضافة اعلان



وقالت الشرطة إن الفيل اقترب من خيمة العمال مساء 28 أكتوبر، ففرّ الجميع إلى الغابة، لكن سعيدي لم يتمكن من الهرب وأُصيب بكسور في ساقيه. وعندما حاول زملاؤه إنقاذه، عاد الفيل – ويُعتقد أنه زعيم القطيع – وهاجم الموقع مجددًا، ما اضطرهم إلى الفرار وتركه، ليُعثر عليه لاحقًا ميتًا متأثرًا بإصاباته.



وأفادت السلطات بأن إدارة الحياة البرية تعمل على تعقب القطيع لمنع وقوع حوادث مشابهة. وقال شقيق الضحية إن سعيدي عمل في مجال قطع الأشجار نحو 30 عاماً، وكان قد التحق بالموقع قبل أسبوعين فقط من الحادث