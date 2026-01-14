الأربعاء 2026-01-14 01:11 م

مصرع مسن تركي دهسته سيارة على ممر المشاة (فيديو)

الأربعاء، 14-01-2026 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   لقي مسن تركي يبلغ من العمر 84 عامًا مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره ممر المشاة في محافظة أضنة جنوب تركيا.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة الحادث، حيث قذفت قوة الاصطدام الرجل في الهواء لمسافة كبيرة قبل أن يسقط أرضًا مصابًا بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.


وأوقفت الشرطة سائق السيارة، فيما أثارت الحادثة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بتشديد العقوبة، معتبرين ما جرى جريمة دهس متعمدة على ممر المشاة.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 


