مصرع مسن تركي دهسته سيارة على ممر المشاة (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة الحادث، حيث قذفت قوة الاصطدام الرجل في الهواء لمسافة كبيرة قبل أن يسقط أرضًا مصابًا بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
وأوقفت الشرطة سائق السيارة، فيما أثارت الحادثة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بتشديد العقوبة، معتبرين ما جرى جريمة دهس متعمدة على ممر المشاة.
Korkunç kaza kamera: Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettihttps://t.co/WhA7O79fmp pic.twitter.com/wCnNKfJV5t— Karar Haber (@KararHaber) January 12, 2026
-
أخبار متعلقة
-
2 مليون مخدوع.. كشف حقيقة المؤثرة نيا نوار صاحبة لقب أجمل فتاة في العالم
-
عودة ينتظرها الملايين.. توم وجيري يعودان ببث مجاني عالي الجودة للعالم العربي
-
بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان
-
هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟
-
مختار تركي يبقى وحيداً في قرية معزولة لرعاية الحيوانات الضالة
-
مصر .. توضيح هام حول حقيقة وفاة الكاتب إبراهيم عيسى
-
في الأجواء الثلجية والمنخفضات القوية: دليل الملابس الآمنة داخل البيت وخارجه
-
نصائح مهمة للقيادة الآمنة خلال أيام تساقط الثلوج