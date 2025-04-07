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مصرع ملكة جمال دهساً بعد فرارها من الشرطة في تركيا

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غولر أردوغان
 
الإثنين، 07-04-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-   توفيت غولر أردوغان، حاملة لقب ملكة جمال أوروبا السابقة، عن عمر ناهز 27 عاماً في حادث دهس بمدينة غيرسون شمال تركيا.

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وذكرت صحيفة "صباح" التركية أن غولر كانت تقضي عطلة عيد الفطر مع صديقاتها، وعند مغادرتها مكان الترفيه دخلت نقطة تفتيش للشرطة، حيث تبين أنها كانت في حالة غير مستقرة. وبعد ذلك، تركت سيارتها وهربت سيرًا على الأقدام.


وأثناء عبورها أحد الجسور في المدينة، فقدت توازنها وسقطت في طريق إحدى المركبات، مما أسفر عن دهسها ووفاتها في الحال.


وكانت غولر أردوغان قد مثلت تركيا في العديد من المسابقات الدولية في مجالي الأزياء ومسابقات ملكات الجمال. ولم تصدر عائلة أردوغان أي تعليق رسمي بشأن الحادث، فيما عبر محبوها ومعجبوها على منصات التواصل الاجتماعي عن تعازيهم.


وأكدت الشرطة التركية أنها فتحت تحقيقاً رسمياً لكشف ملابسات الحادث والوقوف على الأسباب الدقيقة لوفاة غولر.

 

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