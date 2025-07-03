مصرع مهندس جزائري في حادث سقوط طائرة من صنعه

وأضاف البيان "أن الطائرة سقطت أثناء تجربتها ما خلف إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة أصيب في مناطق مختلفة من جسمه وتم إسعافه وإجلاءه إلى مستشفى المسيلة.
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