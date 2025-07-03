الخميس 2025-07-03 02:00 ص
 

مصرع مهندس جزائري في حادث سقوط طائرة من صنعه

المهندس الميكانيكي الجزائري يزيد دوغة
المهندس الميكانيكي الجزائري يزيد دوغة
 
الخميس، 03-07-2025 12:57 ص

الوكيل الإخباري-   لقي مهندس جزائري من ولاية المسيلة صباح الثلاثاء، مصرعه في حادث سقوط طائرة يدوية صغيرة من صنعه أثناء تجربته التحليق بها مساء الاثنين، وفقا لما تداولته صفحات الولاية.

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ونشرت صفحة مدينة المسيلة نبأ وفاة المهندس وهاوي الطيران دوغة يزيد بعد ساعات من ورود أنباء عن تواجده في العناية المركزة، وذلك على إثر حادثة سقوطه بالطائرة التي صنعها بإمكانياته الخاصة.

 

وأفاد بيان للحماية المدنية بتدخل الوحدة الرئيسية لولاية المسيلة يوم 30 يونيو 2025 على الساعة 19:26  لأجل حادث سقوط طائرة صغيرة صنع يدوي بمنطقة أولاد منصور.

وأضاف البيان "أن الطائرة سقطت أثناء تجربتها ما خلف إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة أصيب في مناطق مختلفة من جسمه وتم إسعافه وإجلاءه إلى مستشفى المسيلة.

 

روسيا اليوم

 
 
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