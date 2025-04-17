مصرع 3 أشخاص بحادث تصادم بين قاربين في أمريكا - فيديو

وقالت رابطة "ميجور ليج فيشينج" في بيان إن الحادث وقع أمس الأربعاء خلال اليوم الثاني من بطولة "تاكل ويرهاوس إنفيتيشينال"، التي أُقيمت في بحيرة لويس سميث، وهي وجهة ترفيهية شهيرة تقع على بُعد نحو 70 ميلاً شمال مدينة برمنغهام.
وأوضحت وكالة تطبيق القانون في ولاية ألاباما، التي تتولى التحقيق في الحادث، أن قارب صيد "باس" اصطدم بقارب من نوع "سنتر كونسول" في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن القارب.
وحددت الوكالة هوية أحد القتلى، وهو جوي م. بروم، البالغ من العمر 58 عامًا، من ألتونا.
ومن جهتها، أفادت رابطة صيد الأسماك الرئيسية (WBMA) بوفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين بعد حادث القوارب المتعددة.
وأضافت رابطة صيد الأسماك الرئيسية أن الحادث شمل أيضًا فلينت ديفيس، وهو صياد محترف من ليسبورغ، جورجيا.
وقالت رابطة صيد الأسماك الرئيسية في بيان: "احترامًا للمتورطين، ولضمان دقة جميع المعلومات، لن يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".
ولم تُعلن الوكالة أو رابطة الصيد عن التفاصيل وراء وقوع الحادث، في حين تُجري وكالة إنفاذ القانون في ألاباما تحقيقًا حاليًا في الحادث.
We are on scene of a deadly boat accident that happened on Smith Lake this morning during the Major League Fishing Tournament. We know one person is dead and a fisherman with the tournament was involved. pic.twitter.com/glLugJt1AT— Gillian Brooks (@GillianBNews) April 16, 2025
وأُلغيت الجولة الثالثة والأخيرة من المسابقة، والتي كانت مقررة اليوم الخميس. وكان الصيادون المحترفون يتنافسون على جائزة كبرى تصل إلى 115 ألف دولار.
روسيا اليوم
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