الخميس 2025-04-17 09:39 ص
 

مصرع 3 أشخاص بحادث تصادم بين قاربين في أمريكا - فيديو

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 07:46 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤولون بمصرع 3 أشخاص جراء اصطدام قاربين خلال بطولة صيد أسماك في ولاية ألاباما الأمريكية.اضافة اعلان


وقالت رابطة "ميجور ليج فيشينج" في بيان إن الحادث وقع أمس الأربعاء خلال اليوم الثاني من بطولة "تاكل ويرهاوس إنفيتيشينال"، التي أُقيمت في بحيرة لويس سميث، وهي وجهة ترفيهية شهيرة تقع على بُعد نحو 70 ميلاً شمال مدينة برمنغهام.

وأوضحت وكالة تطبيق القانون في ولاية ألاباما، التي تتولى التحقيق في الحادث، أن قارب صيد "باس" اصطدم بقارب من نوع "سنتر كونسول" في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن القارب.

وحددت الوكالة هوية أحد القتلى، وهو جوي م. بروم، البالغ من العمر 58 عامًا، من ألتونا.

ومن جهتها، أفادت رابطة صيد الأسماك الرئيسية (WBMA) بوفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين بعد حادث القوارب المتعددة.

وأضافت رابطة صيد الأسماك الرئيسية أن الحادث شمل أيضًا فلينت ديفيس، وهو صياد محترف من ليسبورغ، جورجيا.

وقالت رابطة صيد الأسماك الرئيسية في بيان: "احترامًا للمتورطين، ولضمان دقة جميع المعلومات، لن يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

ولم تُعلن الوكالة أو رابطة الصيد عن التفاصيل وراء وقوع الحادث، في حين تُجري وكالة إنفاذ القانون في ألاباما تحقيقًا حاليًا في الحادث.



وأُلغيت الجولة الثالثة والأخيرة من المسابقة، والتي كانت مقررة اليوم الخميس. وكان الصيادون المحترفون يتنافسون على جائزة كبرى تصل إلى 115 ألف دولار.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

ؤلت

أخبار الشركات جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحتفي بيوم العلم الأردني: راية الوحدة ومظلة الانتماء

عغع

فن ومشاهير صديقة حسام حبيب تتحدث عن تأثيره على حياتها: "تسبب بأذى لعائلتي"

سبائك الذهب

أسواق ومال أسعار الذهب تواصل التحليق عالمياً في ظل التوترات

فاش

فن ومشاهير شام الذهبي تحت طائلة القانون.. تشميع عيادتها في مصر

ا

عربي ودولي بكين: رسوم واشنطن الجمركية على الصين تتحول إلى لعبة أرقام

الشرطة الألمانية

عربي ودولي الشرطة الألمانية تقتل رجلًا هاجم سيارة بفأس

لا رلب

طب وصحة عادات يومية قد تؤدي للإصابة بالنقرس.. إليك أبرزها

غاؤفلب

طب وصحة رغم الشيخوخة.. عضو في الجسم يواصل عمله بكفاءة كاملة



 
 





الأكثر مشاهدة